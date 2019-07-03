Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области

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Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей. Об этом говорится на официальном портале области.

По его словам, в настоящее время к выполнению плана по восстановлению пострадавших от воды зон привлечено около трех тысяч человек, 462 единиц техники, 83 плавсредства, шесть воздушных судов

Он с сожалением констатировал, что около 64% из более 9 тысяч пострадавших домов не подлежат восстановлению.

«Данная информация считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды», — уточнил Левченко.

Ранее сообщалось, что увеличилось число погибших при наводнении в Иркутской области.