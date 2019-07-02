ОПЕК+ приняли хартию о долгосрочном сотрудничестве

Страны ОПЕК+ проголосовали за хартию о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за данную хартию проголосовали единогласно.

Уточняется, что в понедельник, 1 июня, страны ОПЕК одобрили проект хартии.

После этого состоялось заседание стран ОПЕК+, на котором российский министр энергетики Александр Новак предложил странам «не ОПЕК» высказать свое отношении к хартии, подняв руки.

Никто из представителей стран альянса не возразил.

Ранее сообщалось, что ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве.