Ростуризм высказался по отмене рейсов в Чехию

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин сообщил, что ситуация с ограниченным воздушным сообщением между Россией и Чехией должна разрешиться в пользу пассажиров и туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Ростуризм поддерживает постоянный контакт с Росавиацией по сложившейся ситуации. Сейчас идут переговоры между авиационными властями России и Чехии.

По словам Горина, Чехия – популярное направление у туристов из России, однако лето не является пиком сезона. Чаще всего в Чехию ездят весной и осенью.

Ранее сообщалось, что Госдума прокомментировала решение Чехии по полетам из России.