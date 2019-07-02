Названа причина запрета полетов российских компаний в Чехию

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь, а именно — транссибирские трассы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, в Чехии недовольны условиями Москвы касательно транссибирских маршрутов для национального перевозчика страны.

По этой причине, подчеркнул источник, в Чехии приняли решение аннулировать разрешение на несколько рейсов российских авиакомпаний.

Ранее «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Прагу из-за решения властей Чехии.

Позже стало известно, что лоукостер «Победа» также приостановил полеты в Карловы Вары.