Медведев пообещал наказывать за дорогой бензин
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал о том, что правительство будет наказывать представителей нефтяных компаний, которые завышают цены на бензин. Об этом сообщаетТАСС.
Наказания будут осуществляться компании, завышающие цены после окончания срока соглашения с кабинетом министров о заморозке цен.
Медведев отметил, что россиянам важны как цены на бензин, так и цены, которые есть в авиакассах. Премьер поручил следить за этим вопросом курирующему топливно-энергетический комплекс вице-премьеру Дмитрию Козаку.
«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — заявил Медведев.
Он выразил надежду на эффективность экономических, а не административных ограничительных мер. Например, на договоренность о максимальном повышении цен не более определенного уровня.
Ранее сообщалось, что эксперты дали прогноз по ценам на бензин.