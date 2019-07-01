Медведев пообещал наказывать за дорогой бензин

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Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал о том, что правительство будет наказывать представителей нефтяных компаний, которые завышают цены на бензин. Об этом сообщаетТАСС.

Наказания будут осуществляться компании, завышающие цены после окончания срока соглашения с кабинетом министров о заморозке цен.

Медведев отметил, что россиянам важны как цены на бензин, так и цены, которые есть в авиакассах. Премьер поручил следить за этим вопросом курирующему топливно-энергетический комплекс вице-премьеру Дмитрию Козаку.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — заявил Медведев.

Он выразил надежду на эффективность экономических, а не административных ограничительных мер. Например, на договоренность о максимальном повышении цен не более определенного уровня.

Ранее сообщалось, что эксперты дали прогноз по ценам на бензин.