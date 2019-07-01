Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии. Об этом он сказал в интервью «Коммерсантъ».

«В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве», — начал Карасин.

Он рассказал, что до недавнего времени в России действительно могли отменить визу для граждан Грузии и такой вопрос обсуждался, но «не сложилось».

«В принципиальном плане мы были готовы к этому,... но... придется подождать до лучших времен», — подчеркнул Карасин.

Ранее сообщалось, что в 2017 году МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией.