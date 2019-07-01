Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен
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Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии. Об этом он сказал в интервью «Коммерсантъ».
«В Грузии, видимо, забыли, что у России есть свое представление о чести и достоинстве», — начал Карасин.
Он рассказал, что до недавнего времени в России действительно могли отменить визу для граждан Грузии и такой вопрос обсуждался, но «не сложилось».
«В принципиальном плане мы были готовы к этому,... но... придется подождать до лучших времен», — подчеркнул Карасин.
Ранее сообщалось, что в 2017 году МИД допустил возврат к безвизовому режиму с Грузией.