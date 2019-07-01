Идеальные страны для удаленной работы назвали россияне

Россияне назвали идеальные страны для жизни и удаленной работы. Об этом сообщают РИА «Новости».

По данным эксперта сервиса для поиска авиабилетов Aviasales, большинство опрошенных (20%) выбрали Италию. Также самыми привлекательными странами для россиян оказались Испания – 17% и Таиланд – 10%.

По словам опрошенных, страны Европы привлекают климатом, качественными продуктами и близостью моря. Что касается Таиланда, то он привлек ценами на жилье, экзотическими фруктами, постоянной теплой погодой, безопасностью и доброжелательностью местных.

На четвертом месте рейтинга стран для удаленной работы оказалась Россия. Ее выделили 5% респондентов. Среди плюсов опрошенные выделили дешевизну и безопасность в большинстве городов.

Столько же (5%) хотели бы жить в США. В этой стране участники опроса отметили высокое качество медицины, продовольствия, техники, электроники и дорог.

Также жители России мечтают удаленно работать из Бразилии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Португалии, Вьетнама, Кипра, Марокко, Бали, Индии и Германии.

Ранее россияне назвали главную черту идеального работодателя.