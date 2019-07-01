Сербия получит от России €172,5 млн

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Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко проинформировал о том, что Москва и Белград занимаются подготовкой соглашения, предполагающего, что сербская сторона получит экспортный кредит в размере €172,5 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, подготовка соглашения связана с договоренностями между сторонами, который были достигнуты во время визита 17 января в Белград российского президента Владимира Путина.

Уточняется, что соглашение может быть достигнуто скоро. Эти деньги будут использованы для развития инфраструктуры страны и создания современного диспетчерского центра.

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов принять саммит России и США.