Корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут в настоящее время переговоры о присоединении последней к проекту по строительству «Арктик СПГ - 2». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, японские Mitsui & Co и Jogmec приобретут 10% доли в проекте строительства завода.

Как отмечается, Mitsubishi также намерена присоединиться к проекту.

При этом компании пока не подтвердили факт переговоров.

Ранее сообщалось, что Россия обошла США по объемы поставок СПГ в Европу.