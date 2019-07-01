Mitsubishi решила присоединиться к «Арктик СПГ - 2»
Корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут в настоящее время переговоры о присоединении последней к проекту по строительству «Арктик СПГ - 2». Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, японские Mitsui & Co и Jogmec приобретут 10% доли в проекте строительства завода.
Как отмечается, Mitsubishi также намерена присоединиться к проекту.
При этом компании пока не подтвердили факт переговоров.
Ранее сообщалось, что Россия обошла США по объемы поставок СПГ в Европу.