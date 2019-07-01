Депутат Рады выступил против предложения партии Зеленского

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал слова лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который предложил снять мораторий на продажу земли на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в случае снятия моратория партия президента Украины Владимира Зеленского может продать всю землю на Украине.

Он также добавил, что земля будет скуплена иностранными фондами.

Рабинович подчеркнул, что снятие моратория призовет все политические силы страны к протесту.

Ранее сообщалось, что у Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева.