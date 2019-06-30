Трамп оценил шансы на торговую сделку с Китаем

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение новой торговой сделки с Китаем являются «по-настоящему хорошими». Об этом сообщает Белый дом.

По его словам, на саммите G20 они с председателем КНР провели «фантастическую встречу».

«У нас действительно хорошие отношения», — подчеркнул Трамп.

В связи с этим он отметил, что есть хорошие шансы, что отношения между двумя странами изменятся к лучшему.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei.