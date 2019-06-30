Трамп оценил шансы на торговую сделку с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение новой торговой сделки с Китаем являются «по-настоящему хорошими». Об этом сообщает Белый дом.
По его словам, на саммите G20 они с председателем КНР провели «фантастическую встречу».
«У нас действительно хорошие отношения», — подчеркнул Трамп.
В связи с этим он отметил, что есть хорошие шансы, что отношения между двумя странами изменятся к лучшему.
Ранее сообщалось, что Трамп разрешил компаниям США торговать с Huawei.