В Саудовской Аравии спрогнозировали срок продления сделки ОПЕК+

Глава министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что сделку ПЕК+ по ограничению добычи нефти продлят. Об этом сообщает Reuters.

Министр считает, что стороны подпишут соглашение на сохранение сделки на минимум девять месяцев.

Он отметил, что продление сделки поможет стабилизировать рынок нефти.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка.