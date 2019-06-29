Силуанов оценил влияние торговой войны США и Китая на РФ

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может негативным образом повлиять на экономику России, а также сократить экспорт. Об этом сообщает RT.

По его словам, торговая война способна привести к снижению товарооборота, взаимной торговли, а также сокращению потоков капитала и инвестиций.

При этом, подчеркнул министр финансов, это повлияет и на российскую экономику: например, приведет к падению спроса на товары, которыми торгует российское государство.

«Мы часть мировой экономики. Когда две крупнейшие экономики спорят между собой, это, конечно, касается и ситуации в экономике других стран», — пояснил Силуанов.

В связи с этим он подчеркнул, что необходимо развивать отношения с Китаем и способствовать росту товарооборота с китайским партнерами, чтобы продвигать свои товары вне зависимости от наличия или отсутствия торговых войн.

Ранее Силуанов оценил замедление роста ВВП России.