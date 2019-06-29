Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что глава РФ Владимир Пути по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом подтверждают ориентацию стран на обеспечение стабильности на нефтяном рынке.

Ранее Путин заявил, что страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и выступают за ее продление.