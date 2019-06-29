Эксперт раскрыл причину отказа от поданной к Дании заявки по «Северному потоку — 2»

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Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, почему оператор проекта «Северный поток — 2» решил отозвать заявку по поводу прокладки трубы в датских территориальных водах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, тот факт, что одобрение первой заявки находится в распоряжении МИД страны, свидетельствует о том, что вопрос «полностью политически обусловлен», что не позволяет работать над альтернативными вариантами.

«Разрешение на строительство в исключительной экономической зоне выдается исключительно Датским энергетическим агентством», — заявил Гривач.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока - 2», сообщила об отзыве одной из трех заявок, поданных в Дании.