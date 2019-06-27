В МЭР прояснили ситуацию с введением контроля за тратами россиян

Минэкономразвития не ведет разработку законопроекта «о контроле за расходами» российских граждан, сообщили «Газете.Ru» в министерстве.

Там отметили, что МЭР не имеет планов по разработке такого законопроекта.

В министерстве также заявили, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках.

Ранее сообщалось, что замдиректора департамента инвестиционной политики МЭР Бэлла Панина заявила, что Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов россиян для борьбы с теневой экономикой.