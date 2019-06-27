Handelsblatt рассказала о политически слабой Европе на G20

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Изначально встреча G20 была экономическим мероприятием. После финансового кризиса 2008 года тогдашний президент США Джордж Буш созвал лидеров стран в Вашингтон, чтобы вместе помешать обвалу мировой экономики. Об этом пишет Handelsblatt.

Отмечается, что с тех пор такие встречи затмевают внешнеполитические конфликты. Еще никогда так часто, как сегодня, не использовали экономическую силу для достижения геополитических целей. И, напротив, никогда политическое влияние не имело такого значения для защиты экономических интересов. Встреча G20 в Осаке отражает эту тенденцию. Во времена повсеместного «экономического национализма» нельзя разделять политику и экономику. Кажется, что Европа этого еще не осознала.

Газета пишет о том, что Европа сильна экономически, но слаба политически. В этом несоответствии разобщенные европейцы могут винить только себя. Как и в том, что они не могут себе позволить бороться наравне с США и Китаем за собственные интересы и цели. Евро это наглядно показывает. Чтобы противостоять США, нужна валюта равноценная доллару. Однако международное положение европейской валюты после финансового кризиса сильно пострадало.

Подчеркивается, что европейским странам еще с трудом удается использовать свое экономическое преимущество для достижения политических целей. По мнению автора материала, это сработало только в случае экономических санкций против России.