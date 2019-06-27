МЭР может ввести контроль за тратами россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов россиян для борьбы с теневой экономикой, передает РИА «Новости».

Об этом заявила замдиректора департамента инвестиционной политики МЭР Бэлла Панина.

По ее словам, ведомством готовится доклад по легализации бизнеса.

Панина отметила, что планируется «рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами», а также за «соотношением контроля доходов и расходов».

При этом, по ее словам, это «трепетная тема».

В ведомстве не стали раскрывать подробности. По словам Паниной, идея еще «сырая».