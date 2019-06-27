Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поправки предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

По словам одного из авторов инициативы Андрея Исаева, Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, в том числе, от риска, что женщины на селе останутся без соцзащиты.

Как заявил Володин, законопроект гарантирует женщинам, работающим в сельской местности, сокращенную рабочую неделю — не более 36 часов.

Ранее Володин не поддержал идею об увеличении рабочего дня для сельских женщин.