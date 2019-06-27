Handelsblatt: отмена санкций против России стала бы неправильным сигналом

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Как пишет Handelsblatt, нет причин ослаблять антироссийские санкции, пока Россия «притесняет» Украину. «Война» на украинской территории требует последствий.

Отмечается, что с введения первых санкций Евросоюза (ЕС) против России прошло пять лет. Причиной их введения стало воссоединение Крымского полуострова с Россией и «дестабилизация независимой» соседней страны. В материале издания отмечается, что с тех пор ничего не изменилось, поэтому правильно, что санкционные ограничения недавно продлили до 2020 года.

По мнению издания, было бы неправильно готовить отмену ограничений «только потому, что прошли пять лет», как того потребовал глава Российско-Германской внешнеторговой палаты. Необходимы последствия, поэтому решение Совета Европы о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею «фатально». В материале подчеркивается, что это не должно стать прецедентом.

Автор материала Николь Бастиан полагает, что санкции не поставили Россию на колени, но заставили ее сесть за стол переговоров с Украиной, Францией и Германией. При этом ограничения больше затрагивают экспорт и импорт, а не политическую элиту и олигархов. Из этой ситуации ЕС стоит сделать выводы при введении будущих санкций. Возможно, нужными для достижения цели средствами стали бы ограничения в предоставлении виз и «заморозка» иностранных активов.