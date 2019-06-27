В США проголосовали по санкциям против «Северного потока — 2»
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект о санкциях против строящихся проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом сообщает ТАСС.
Данный законопроект был внесен 11 июня. Если он вступит в силу, то США «введут санкции против нескольких судов, связанных со строительством российских трубопроводов», для того, чтобы прекратить сооружение проектов. Отмечается, что это может в один момент остановить строительные работы.
Пакет законопроектов со внесенными в них поправками отправлен на рассмотрение Палате представителе.
Ранее сообщалось, что «Северному потоку — 2» грозит срыв сроков.