Россияне назвали главную черту идеального работодателя

Около 70% россиян уверены, что заработная плата – это главная черта идеального работодателя. Для 65% опрошенных важен хороший социальный пакет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.

Согласно опросу, для 57% жителей РФ важна стабильность компании, а наличие карьерного роста на работе оценивают 48%.

К черте идеального работодателя приписывают условия для самореализации 29% и возможность обучения 28%.

Отмечается, что карьерный рост и корпоративное обучение важны для людей с высшим образованием.

Еще 28% сказали, что дружеская нетоксичная атмосфера на работе – признак хорошего работодателя.

Меньше всего россиянам важны высокий статус должности в социуме (15%), крупный размер компании (12%), высокий уровень рабочей ответственности (11%), а также развитая корпоративная культура (10%).

Ранее опрос выяснил, сколько россиян имеют работу мечты.