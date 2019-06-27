Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов

Национальный банк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России, передает РИА «Новости».

По его словам, экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб от $200 млн до $300 млн.

«Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов»,— говыорится в сообщении Нацбанка.

По мнению экспертов Нацбанка, этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари.

Ранее сообщалось, что ущерб может составить около $750 млн.