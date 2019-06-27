Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов
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Национальный банк Грузии оценил ущерб экономике страны от ожидаемого сокращения туристического потока из России, передает РИА «Новости».
По его словам, экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб от $200 млн до $300 млн.
«Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов»,— говыорится в сообщении Нацбанка.
По мнению экспертов Нацбанка, этот внешний шок негативно отразится на платежном балансе и курсе лари.
Ранее сообщалось, что ущерб может составить около $750 млн.