Названы самые дешевые туры на море

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Названы самые дешевые направления для пляжного отдыха во второй половине июля, об этом сообщает РИА «Новости».

Ассоциация туроператоров выяснила, что наиболее бюджетные поездки будут в Крым, Анапу, Сочи и Турцию. Там можно будет отдохнуть менее чем за 40 тыс. рублей.

Эксперты изучи ценовой сегмент десятидневных туров на самые популярные пляжные направления. В их число вошли Турция, Греция, Кипр, Италия, Болгария, Испания, Черногория, Хорватия, Тунис, а также российские курорты — Анапа, Сочи и Крым.

Отмечается, что самыми затратными стали Хорватия (85 тыс. рублей), Италия (80 тыс. рублей) и Испания (80 тыс. рублей).

Черногория и Кипр обойдутся от 63 тыс. рублей, Тунис от 57 тыс. рублей, а путевки в Грецию и Болгарию будут стоить 53 тыс. рублей.

На отдых в Турции придется потрать 40,5 тыс. рублей, а на российские курорты можно будет слетать от 37 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что отдыхать в Крыму дороже, чем за границей.