«Аэрофлот» объяснил разграничение топливного сбора для «эконома» и «комфорта»

«Аэрофлот» в связи с ростом цен на керосин повысил топливный сбор на рейсах по России и странам СНГ. При этом в классе «комфорт» сбор составит 150% от «эконома», таким образом он повышается для более обеспеченных пассажиров, а сдерживается для желающих летать подешевле.

«Размер топливного сбора приведен в соответствие с затратами на топливо из расчета на одного пассажира в зависимости от класса обслуживания. Кресла в классе комфорт занимают больше места (по весу и расстоянию между рядами) в салоне самолета, чем в классе эконом. Таким образом, при равных общих затратах топлива на каждого пассажира, удельные расходы на одного человека, летящего в классе Комфорт больше, чем на пассажира класса Эконом», — объяснили в авиакомпании.

По оценкам экспертов, незначительное повышение топливного сбора не окажет ощутимого эффекта на спрос на авиабилеты. При этом второе повышение ненамного было логичнее, чем однократное. По словам директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, однократное увеличение топливного сбора сразу на несколько сотен рублей в экономклассе в низком сезоне могло привести к ощутимому снижению продаж. Тогда как второе за год незначительное повышение сбора уже летом не окажет критического влияния на спрос. «Несмотря на то что цены на керосин в последние месяцы не растут, по сравнению с 2018 годом они поднялись значительно. Поэтому авиакомпания пытается шаг за шагом компенсировать негативный эффект от этого роста»,— сказал эксперт «Коммерсанту».

Топливный сбор по классу «бизнес» останется на уровне 200% от «эконома».