США и Китай договорились о мире в торговой войне, сообщают источники

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Источники проинформировали о том, что Пекин и Вашингтон достигли предварительной договоренности по миру в торговой войне, который объявят на G20 в Осаке. Об этом пишет The South China Morning Post.

По словам источника, встреча с лидером КНР в Осаке состоится на условии приостановки Соединенными Штатами дополнительных тарифов в отношении Китая. Детали сделки сторон заблаговременно включены в пресс-релизы. Однако подчеркивается, что президент США может в любой момент изменить свое решение.

«США и Китай договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры встретятся 29 июня.