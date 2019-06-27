United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX
Американская компания United Airlines приняла решение продлить приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX, передает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, отказ от использования Boeing 737 MAX будет продлен до 3 сентября.
«В июле мы ожидаем, что будет отменено около 40-45 рейсов в день, что выльется примерно в 1,29 тысяч рейсов в месяц», — говорится в заявлении.
Ожидается, что в августе произойдет отмена примерно 60 рейсов в день, что привет к отмене 1,9 тыс. рейсов.
Ранее сообщалось, что American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября.