United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

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Американская компания United Airlines приняла решение продлить приостановку эксплуатации Boeing 737 MAX, передает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, отказ от использования Boeing 737 MAX будет продлен до 3 сентября.

«В июле мы ожидаем, что будет отменено около 40-45 рейсов в день, что выльется примерно в 1,29 тысяч рейсов в месяц», — говорится в заявлении.

Ожидается, что в августе произойдет отмена примерно 60 рейсов в день, что привет к отмене 1,9 тыс. рейсов.

Ранее сообщалось, что American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября.