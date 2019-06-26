Венесуэла в суде США требует вернуть контроль над Citgo
Власти Венесуэлы подали иск в суд США с требованием вернуть контроль над Citgo, которая является дочерней компаний PDVSA. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Каракас требует восстановления контроля над Citgo, которая находится в США.
Как отмечается, венесуэльские власти хотят, чтобы суд в США признал совет директоров дочки PDVSA.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в краже «дочки» венесуэльской PDVSA.