Венесуэла в суде США требует вернуть контроль над Citgo

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Власти Венесуэлы подали иск в суд США с требованием вернуть контроль над Citgo, которая является дочерней компаний PDVSA. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Каракас требует восстановления контроля над Citgo, которая находится в США.

Как отмечается, венесуэльские власти хотят, чтобы суд в США признал совет директоров дочки PDVSA.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в краже «дочки» венесуэльской PDVSA.