Handelsblatt: немецкий бизнес недоволен бездействием Меркель на фоне санкций против РФ

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Немецкий канцлер Ангела Меркель должна, по мнению немецких предприятий, посылать больше сигналов в том, что касается немецко-российской экономической политики, и вести переговоры на высшем уровне. Об этом пишет Handelsblatt.

Отмечается, что в связи с антироссийскими санкциями Запада немецкие предприятия требуют от канцлера Германии более активного участия. Согласно опросу, проведенному среди членов Российско-Германской внешнеторговой палаты, 87% респондентов считают, что Меркель должна была принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, где интересы страны в этом году представлял министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

По словам главы палаты Маттиаса Шеппа, немецкая политика может послать ясный сигнал, не выходя за рамки санкций. Он также выступает за большее количество переговоров на высшем уровне.

«Германия не должна позволять своим партнерам лишать ее лакомого куска — неважно, идет ли речь о стране под санкциями или о Китае или Японии, чьи лидеры недавно выступали на российских экономических форумах», — заявил Шепп. Германия тоже должна подать положительный сигнал.

Как пишет издание, немецкие фирмы оценивают свой бизнес в России в целом положительно. Несмотря на слабую российскую экономику, их обороты и прибыли растут. 39% опрошенных хотят инвестировать в Россию. При этом оценки состояния рынка остаются сдержанными.