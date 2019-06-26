«Мегафон» запустил брокерский сервис в партнерстве с «БКС Брокер», сообщает RNS со ссылкой на мобильного оператора.

С помощью приложения «Мегафон Инвестиции» пользователи могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга. Также в приложении можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, минимальная сумма покупки — 1 доллар или 1 евро.

Все операции осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, отметили в «Мегафоне».

Сервис доступен в AppStore и Google Play.

Согласно прогнозам разработчиков, активная аудитория сервиса к концу года должна составить 35 тысяч активных пользователей в месяц и более 150-200 тысяч скачиваний.