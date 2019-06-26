Мантуров объяснился за выбор люксов в командировках

Глава Минпромторга России Денис Мантуров объяснил заселение чиновников в люксовые номера гостиниц их доступностью. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, расходы ведомства на командировки вписываются в установленные нормативы.

Он также добавил, что номера в гостиницах выбираются с учетом их доступности.

Мантуров подчеркнул, что командировки чиновников организуют компании, которые отбираются ведомством.

Ранее в Минпромторге отреагировали на данные о тратах Мантурова на президентские люксы.