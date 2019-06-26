Билеты в Грузию подорожали на треть

Авиаперелеты в Грузию из России подорожали на треть. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сервис путешествий Tutu.ru.

Согласно экспертам авиакомпаний, цены выросли на 34%: теперь цена самого дешевого перелета составляет 7 тыс. руб, пересадочного — 9,5 тыс. руб.

Уточняется, что цены повысились из-за ухудшения отношения на фоне инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в парламенте Грузии

Ранее был раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов.

Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.