Правительство продлило продэмбарго

Российское правительство продлило продовольственное эмбарго в ответ на санкции для стран Евросоюза, США и Украины. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Как отмечается, эмбарго будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Уточняется, что первые ограничения были введены еще в августе 2014 года против США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали такие продукты, как мясо, колбаса, рыба, овощи, фрукты.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин продлил продэмбарго.