Награждены лучшие российские компании в сфере клиентоориентированности

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» выявила лучшие российские компании в сфере клиентоориентированности, говорится в сообщении оргкомитета премии, которая вручена 21 июня.

«По традиции наибольшее количество наград было получено компаниями-ритейлерами, ведь в условиях высокой конкуренции успешная коммерческая деятельность возможна лишь при максимальной клиентоориентированности», — говорится в сообщении.

При этом победители выбирались не только в сферах осуществления деятельности (например, «розничные услуги»), но и в областях, связанных с повышением качества услуг с помощью современных технологий. Так, лауреаты выбирались и по качеству цифровых продуктов, и по прозрачности финансовых продуктов, и по достижению долгосрочных партнерских отношений в секторе В2В.

«На выбор потребителей в пользу определенной компании влияет множество факторов: это и высокое качество продукции, и приемлемая для потребителей цена, и соответствие всем потребительским ожиданиям», — сообщает оргкомитет, который присудил пять компаний в номинации «Выбор потребителей».

Накануне вручения премий участники рынка смогли обсудить вопросы повышения качества обслуживания на форуме, в рамках которого компании не только поделились своим успешным опытом выстраивания продуктивных взаимоотношений с клиентами, но и выделили актуальные тренды потребительского поведения, цифровизацию финансовых услуг, а также подискутировали о преимуществах и недостатках экосистемы и маркетплейса.

«Современный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей. Многократное превышение спроса мотивирует компании быть максимально заинтересованными в качестве производимых товаров и услуг, в постоянном повышении уровня сервиса, не говоря уже о выполнении своей фундаментальной обязанности – соблюдении прав потребителей», — указывается в сообщении.