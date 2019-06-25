Орешкин рассказал о следующем затяжном кризисе

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предупредил, что следующий кризис в мировой экономике может стать затяжным, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что кризис, который может сейчас наступить, не будет связан с достаточностью капитала банков или проблемами в финансовом секторе. Э

«Это (будет - ред.) обратное разматывание клубка глобализации - это понижение общей эффективности производства, производительности труда по всему миру за счет того, что цепочки добавленной стоимости, которые размещались наиболее эффективным образом, начнут дрейфовать в сторону меньшей эффективности», — сказал Орешкин.

Он добавил, что в мировой торговле будет происходить замедление экономического роста, но при этом цены снижаться не будут.

Ранее Максим Орешкин уточнил прогноз ЦБ по инфляции.