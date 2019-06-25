«Аэрофлот» захеджировал цены на 70% авиакеросина

Российская авиакомпания «Аэрофлот» захеджировала риски изменения цен на керосин, который составляет значительную часть в формировании цен на билеты. Об этом сообщил в ходе собрания акционеров глава группы «Аэрофлот» Виталий Савельев, передает Reuters. Захеджировано 70% объемов используемого топлива.

«Мы в этом году захеджировали... керосин, потому что есть такое ощущение, что керосин опять может сыграть непонятным образом на рынке. То есть что бы ни случилось на рынке с ценой, у нас есть гарантия того, что ту цену, которую мы с вами заложили в бизнес-плане на этот год, мы будем сохранять», — сказал топ-менеджер.

По оценкам авиакомпании, из-за скачков цен рынок авиации в прошлом году понес дополнительные расходы в размере около 100 млрд руб. Дополнительные доходы самого «Аэрофлота» оцениваются в 48 млрд руб. в 2018 году.

В последние два года цены на авиакеросин растут, в прошлом году они увеличились на 30%, но после ноябрьского пика снизились. Согласно данным Росавиации, средняя цена на авиаГСМ без НДС в январе этого года составляла 54 624 руб. за тонну, в мае — 53 829 руб. При этом разброс в ценах на авиакеросин в аэропортах России высок. Стоимость ТС-1 в аэропорту Сургута в апреле этого года составляла 40 833 руб., в Шереметьево – от 46 860 до 47 272 руб., а в Элисте — 55 085 руб. за тонну без НДС.