Цена на золото взлетела до шестилетнего максимума

Золото подорожало до максимума за шесть лет. Его цена составляет $1439,21 за унцию. Об этом сообщает Bloomberg.

В последний раз такая цена на золото была весной 2013 года.

Отмечается, что подорожание золота на 1,4% произошло на фоне новых санкций США против Ирана. Президент США Дональд Трамп решил усилить ограничительные меры по отношению к иранской стороне после того, как Корпуса стражей исламской революции сбил якобы вторгшийся в воздушное пространство страны американский беспилотник.

Эксперты также считают, что на рост цен за драгоценный металл повлияла Федеральная резервная система США и центробанки, которые заявили о возможном снижении базовой процентной ставки.

Экономисты также утверждают, что росту цены за золото способствовало и снижение доллара. Его цена во вторник, 25 июня составила 62,55 рубля.

Ранее сообщалось, что грузинский лари рухнул до минимума на фоне антироссийских протестов.