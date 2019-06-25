Стала известна первая зарплата Зеленского

Первая зарплата Владимира Зеленского на посту президента Украины составила 12,7 тысяч гривен (30,5 тысяч рублей ), сообщило РИА «Новости».

Как сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации президента, Зеленскому начислили заработную плату в размере должностного оклада 12727 гривен, также были вычтены налоги и обязательные сборы в размере 2,4 тысяч гривен(5,8 тысяч рублей). Сама зарплата была передана на сохранение.

Ранее Зеленский задекларировал за 2018 год доход на сумму 9,7 млн гривен (около $370 тысяч).