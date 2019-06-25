Саакашвили пригрозил мэру Одессы «черной бухгалтерией»

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили во время слушания, по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в хищении средств городского бюджета, заявил, что располагает документами его «черной кассы», сообщает РИА «Новости».

Эти документы, по его словам, подтверждают, что Труханов давал взятки представителям депутатов Верховной рады Украины и вел «черную» бухгалтерию.

Также бывший губернатор Одесской области заявил, что является важнейшим свидетелем в этом деле и потребовал дать ему слово, но в зал заседаний его не пусти, и он давал комментарии журналистам в коридоре.