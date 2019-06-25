Минпромторг прокомментировал бешеные траты чиновников

Минпромторг ответил на заявление о тратах главы министерства Дениса Мантурова на роскошные люксы в командировках. Согласно ответу на запрос «Газеты.Ru», Счетная палата РФ проверяла командировочные расходы ведомства.

По данным Минпромторга, средства, потраченные на командировочные расходы, согласовываются при формировании проекта федерального бюджета. Командировки сотрудников центрального аппарата министерства согласовываются кабмином при командировании министра, и министром при командировании заместителей министра и помощников.

Ранее в докладе «Трансперенси интернешнл Россия» сообщалось, что Денис Мантуров останавливается в отелях люксового класса. Так, например, он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.