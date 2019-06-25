Сколько составит пособие на детей в малообеспеченных семьях, рассказал Медведев

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по развитию демографии заявил, что законопроект о повышении критериев нуждаемости семей подготовлен, передает РИА «Новости».

Он отметил, что законопроект увеличит число тех, кто сможет получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка.

По словам премьера, пособие для таких семьей ежемесячно будет составлять более 10 тыс руб. на одного ребенка.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о новых пособиях на детей в 2020 году.