Сколько россиян имеют работу мечты, выяснил опрос

Всего 5% россиян трудятся на работе, о которой мечтали в детстве, сообщают РИА «Новости».

Согласно результатам исследования компании HeadHunter, только 5% воплотили детскую мечту, 17% сказали о частичном совпадении, а 77% признали, что мечта не воплотилась в жизнь.

Профессии, о которых мечтало молодое поколение россиян (до 25 лет) в детстве, это – дизайнер (6,23%), врач (5,66%), актер или актриса (5,47%), ветеринар (3,34%), археолог.

Участники опроса старше 25 лет, заявили, что они хотели стать в детстве врачом (7,29%), учителем, (6,77%), космонавтом (4,42%), актером или актрисой (4,34%) и военным (4,12%).

Респонденты до 25 лет чаще всего говорили, что не стали тем, кем мечтали, потому что у них поменялось мировоззрение, они не прикладывали достаточно усилий или на специальность сложно было попасть без опыта.

Отмечается, что 37% выразили желание сменить свою нынешнюю работу при возможности, 24% возможно согласились на этот шаг, 17% не хотели бы ничего менять, а 12% точно бы оставили все, как есть.

По данным опроса, у участников до 25 лет, в пятерку профессий, ради которых можно сменить работу, вошли бизнесмен, актер, программист, художник и артист. Люди старшего поколения сообщили, что поменяли бы нынешний род деятельности на работу программиста, бизнесмена, врача, путешественника и дизайнера.

Ранее сообщалось, что жители России отказались меньше работать.