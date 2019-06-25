В Минпромторге отреагировали на данные о тратах Мантурова на президентские люксы

В Минпромторге прокомментировали данные о тратах главы министерства Дениса Мантурова на президентские люксы в командировках. Как следует из ответа ведомства на запрос «Газете.Ru», Счетная палата РФ в рамках проверки исполнения федерального бюджета за соответствующий год проверяла, в том числе, командировочные расходы.

Ранее в докладе «Трансперенси интернешнл Россия» сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров в рабочих поездках останавливается в сверхдорогих отелях. Так, по данным организации, в Шанхае он провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. за ночь.

Как заявили в Минпромторге, общий объем средств на командировочные расходы на соответствующий год согласовывается в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета, а решения о командировках сотрудников центрального аппарата министерства принимаются кабмином при командировании министра, и министром при командировании заместителей министра и помощников.

При этом в Минпромторге отметили, что в соответствии с постановлением правительства, расходы по найму жилого помещения работникам, имеющим право на получение надбавок к суточным в иностранной валюте (министр, первый заместитель министра, заместители министра, руководитель правительственной делегации, член правительственной делегации и др.) согласно приложению № 2 к постановлению постановлению правительства от 26.12.2005 №812, Минпромторгом России возмещаются по фактическим расходам.