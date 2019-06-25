В Грузии придумали, как вернуть российских туристов
Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил властям страны пустить для российских туристов «шаттлы» из Баку, Еревана и Трабзона. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о запуске бесплатных автобусов из аэропортов этих городов.
Он также добавил, что данные «шаттлы» легко доставят российских туристов в Грузию.
Алавердашвили подчеркнул, что вторая идея — это чартерные рейсы.
Ранее сообщалось, что в Грузии гарантировали российским туристам безопасность.