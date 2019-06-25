В Грузии придумали, как вернуть российских туристов

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Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил властям страны пустить для российских туристов «шаттлы» из Баку, Еревана и Трабзона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о запуске бесплатных автобусов из аэропортов этих городов.

Он также добавил, что данные «шаттлы» легко доставят российских туристов в Грузию.

Алавердашвили подчеркнул, что вторая идея — это чартерные рейсы.

Ранее сообщалось, что в Грузии гарантировали российским туристам безопасность.