Борис Джонсон призвал Британию не боятся «жесткого» Brexit
Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская сторона должна перестать боятся выхода из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает «Би-би-си».
По его словам, страх над Brexit без сделки «густым облаком» нависает над Британией.
«Говоря так, я не хочу, чтобы до этого дошло», — добавил Джонсон.
Он также отметил, что в случае «жесткого» Brexit Британия вернется к торговле с ЕС на условиях ВТО.
Политик подчеркнул, что Британия покинет Евросоюз 31 октября.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон лидирует в гонке за кресло премьера Британии.