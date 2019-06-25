Борис Джонсон призвал Британию не боятся «жесткого» Brexit

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Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что британская сторона должна перестать боятся выхода из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, страх над Brexit без сделки «густым облаком» нависает над Британией.

«Говоря так, я не хочу, чтобы до этого дошло», — добавил Джонсон.

Он также отметил, что в случае «жесткого» Brexit Британия вернется к торговле с ЕС на условиях ВТО.

Политик подчеркнул, что Британия покинет Евросоюз 31 октября.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон лидирует в гонке за кресло премьера Британии.