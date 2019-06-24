Новосибирское правительство отремонтирует окна за 3 млн рублей

Новосибирское правительство заказало работы по замене окон на фасаде здания областной администрации, на работы готовы потратить 2,9 млн рублей, сообщает «Taйга.Info».

Как следует из данных документа госзакупки, деньги выделят из областного бюджета.

Отмечается, что это уже второй подобный контракт за год.

В марте этого года правительство подписало контракт на 4 млн рублей с пермской компанией, которая должна заменить в здании часть окон на лицевом фасаде и на одном из боковых.