Франция допустила отмену санкций потив РФ

Французский премьер Эдуар Филипп на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил, что Евросоюз может отменить антироссийские санкции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Филиппа, санкции против России были лишь временным этапом и их могут снять неожиданно, в один прекрасный день.

«Это временный этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал Филипп.

Он отметил, что французская и российская стороны знают, почему эти санкции были введены. Он подчеркнул, что необходимо использовать возможность, чтобы «диверсифицировать» отношения двух стран.

Ранее сообщалось, что ЕС продлит экономические санкции против России.

Действующие санкции, затрагивающие финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также товары двойного назначения, перестают действовать 31 июля.