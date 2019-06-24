Сколько потеряет Грузия без российских туристов

В Грузии провели исследование, чтобы выяснить, сколько потеряет страна от «туристического эмбарго» со стороны России, передает «Грузия Онлайн».

По подсчетам исследователей, если с 1 июля ни один российский турист не приедет в Грузию потери составят $100 млн.

При этом в НПО заявляют и о том, что этот сегмент не играет решающей роли в экономике в целом и в перспективе российское эмбарго должно подтолкнуть к более активному освоению европейского рынка.

Экономист Бесо Намчавадзе пояснил, что сейчас нужно переориентировать туристический рынок на новые страны.

По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,4 миллиона россиян