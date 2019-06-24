Рубль растет к доллару и евро

Рубль умеренно растет по отношению к евро и доллару в понедельник, 24 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10.05 мск, курс американской валюты уменьшился на 9 копеек до 62,93 руб. Курс евро снизился на 1 коп. и достиг показателя в 71,64 руб.

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Ранее сообщалось, что общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам в России вырос на 35% за год и достиг 80 млрд руб. к 30 апреля.