ЕС намерен создать «мини-ВТО» без США, узнали СМИ

Евросоюз намерен создать с рядом других стран, не входящих в ЕС, альтернативный арбитражный суд. Об этом сообщает DW со ссылкой на внутренние документы ЕС и немецкого правительства.

Как отмечается, такое решение связано с тем, что Соединенные Штаты препятствуют назначению судей Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно изданию, ЕС работает над соответствующим документом в случае, если США будут продолжать блокировать работу ВТО.

На настоящий момент, подчеркивает издание, Еврокомиссия обсуждает эту идею с Канадой.

Газета уточняет, что в случае успеха на мировой сцене появится «мини-ВТО».

Ранее в США раскритиковали решение ВТО по транзитному спору России и Украины.